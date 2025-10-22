wydarzenia lokalnie

Film

Zanim wymyślono historię. Inna opowieść o pradziejach

Okładka książki

Agnieszka Krzemińska
Homo(nie tylko) sapiens. Inna opowieść o naszych przodkach
PREMIERA: 22.10.2025

Kim byliśmy naprawdę, zanim nazwaliśmy siebie cywilizacją?

Wyobrażamy ich sobie jako ludzi żyjących blisko natury, odżywiających się zdrowo i powoli zmierzających ku cywilizacyjnemu postępowi. Tymczasem badania pokazują coś zupełnie innego. Nasi przodkowie eksperymentowali z jedzeniem, wędrowali w poszukiwaniu zasobów i idei, a ich społeczności bywały o wiele bardziej różnorodne i dynamiczne, niż chcielibyśmy wierzyć.

Rozprawiając się z mitami, autorka pokazuje, jak przez lata kształtowały one nasze myślenie o przeszłości: o rzekomej diecie paleo, o harmonijnej relacji człowieka z przyrodą, o tym, że kobiety stały zawsze w cieniu mężczyzn, a dzieci traktowano chłodno i obojętnie. Życie pierwszych ludzi nie mieści się w prostych schematach – obejmowało innowacje i codzienne strategie przetrwania, które do dziś zaskakują naukowców.

Autorka prowadzi czytelnika przez świat pradziejów z lekkością i pasją, łącząc naukową rzetelność z opowieścią, która wciąga jak najlepsza narracja. Dzięki niej odkrywamy, że historia naszych przodków nie jest zamkniętym rozdziałem – przeciwnie, wciąż uczy nas pokory wobec świata i lepiej tłumaczy współczesne wyzwania.

To książka, która pozwala spojrzeć na początki ludzkości świeżym okiem – i zobaczyć, jak mocno przeszłość odbija się w naszym współczesnym świecie.

Bo pytanie o to, kim jesteśmy, nie zaczyna się w teraźniejszości, lecz w pradziejach.

O autorce

Z wykształcenia archeolog śródziemnomorski. Laureatka stypendium powiązanego z nagrodą Ryszarda Kapuścińskiego, podczas którego studiowała na Freie Universität w Berlinie. Efektem pobytu była książka "Miłość w starożytnym Egipcie". Autorka publikacji "Grody, garnki i uczeni", nagrodzonej Złotą Różą w 2022 roku.

W swojej twórczości podejmuje wyłącznie tematy, które ją fascynują – przeszłość i jej wpływ na współczesność. Interesują ją zarówno uczucia poddanych faraonów, pradzieje ziem polskich, jak i historia codzienności, w tym wychodków czy innych zagadek pradziejów. Na co dzień współpracuje z tygodnikiem Polityka i prowadzi podcast „Polityka o historii”


