Russell Crowe jako Hermann Göring i Rami Malek jako jego psychiatra. „Norymberga” w kinach od 28 listopada

Norymberga” Jamesa Vanderbilta to nie tylko film historyczny o jednym z najważniejszych procesów XX wieku, ale przede wszystkim gęsty, psychologiczny thriller, w którym starcie zła i rozumu nabiera nowego znaczenia. To jeden z najbardziej oczekiwanych filmów tej jesieni. Do polskich kin trafi 28 listopada. Dziś prezentujemy plakat i zwiastun tej produkcji.
Russell Crowe jako Hermann Göring jest absolutnie hipnotyzujący. Jego Göring nie jest jednowymiarowym potworem. To charyzmatyczny, dowcipny i błyskotliwy manipulator. „Crowe oferuje jedną z najlepszych ról w swojej karierze. Jego Göring jest przerażający właśnie dlatego, że tak łatwo daje się lubić” - pisze JoBlo.com. Także „The Guardian” zwraca uwagę, że aktor „znajduje w swojej postaci groźną mieszankę uroku i wyrachowania”, a AwardsWatch określa jego występ jako „mistrzowsko zbalansowany między komizmem a chłodem psychopaty”. To kreacja, która przywraca Crowe’a do grona aktorów walczących o poważne nagrody i to zasłużenie.
Z kolei Rami Malek w roli Douglasa Kelleya tworzy kontrapunkt dla szaleńczej energii Göringa. Jego bohater to człowiek nauki, który z czasem zaczyna wątpić w własne przekonania. „Malek buduje postać z chirurgiczną precyzją” - zauważa AwardsWatch. „Z każdym kolejnym spotkaniem z Göringiem jego spojrzenie twardnieje, ale wewnętrzne pęknięcie staje się coraz bardziej widoczne”.
W relacji między nimi jest coś z klasycznego pojedynku dobra i zła, ale Vanderbilt odwraca schemat - zamiast demonizować, pokazuje niebezpieczeństwo fascynacji intelektem zbrodniarza.
W „Norymberdze” oglądamy też innych znakomitych aktorów: nominowanych do Oscara® Michaela Shannona (w roli prokuratora - Robert H. Jackson) czy Richarda E. Granta (jako brytyjskiego prawnika Davida Maxwella-Fyfe). Na ekranie pojawiają się również John Slattery, Colin Hanks i Leo Woodall, tworząc bogate tło procesu, który w historii kina wojennego pozostanie jednym z najbardziej symbolicznych.
Jest rok 1945. Cały
świat żyje rozpoczynającym się w niemieckiej Norymberdze procesem
nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Prokurator Robert H. Jackson, który
jest głównym oskarżycielem z ramienia Stanów Zjednoczonych
ma świadomość jak trudnego podjął się zadania. Wie, że główny oskarżony
Hermann Göring jest człowiekiem nie tylko bezlitosnym, ale także
błyskotliwie inteligentnym, więc uzyskanie jego obciążających zeznań to
zadanie ekstremalnie trudne. Młody psychiatra Douglas
Kelley otrzymuje więc misję zbliżenia się do Göringa, nawiązania z nim
relacji i uzyskania od niego informacji, które będą miały kluczowy wpływ
na wynik procesu. Kelley nie zdaje sobie w pełni sprawy jak trudnego
podejmuje się zdania. Jego pacjent to cyniczny
manipulator, a jednocześnie człowiek do szpiku kości zły i gotowy na
wszystko, by chronić własną skórę.
Reżyseria:
James Vanderbilt („Niewygodna prawda”)
Obsada:
- Russell Crowe („Gladiator” – OSCAR®, „Piękny umysł”, „Les Miserables: Nędznicy”, „Informator”, „Pan i władca: Na krańcu świata”, „Robin Hood”, „Dowód życia”, „Noe: Wybrany przez Boga”, „Na cały głos” - serial)
- Rami Malek („Bohemian Rhapsody” – OSCAR®, „Amator”, „Oppenheimer”, „Nie czas umierać”, „Papillon. Motylek”, „Mr. Robot” – serial, „Need for Speed”)
- Michael Shannon („Zwierzęta nocy”, „Droga do szczęścia, „Kształt wody”, „Bullet Train”, „Na noże”, „8 mila”, „Vanilla Sky”, „Pearl Harbor”)
- Leo Woodall („Bridget Jones: Szalejąc za facetem”, „Biały Lotos” – serial, „Jeden dzień” – serial)
- Richard E. Grant
(„Gosford Park”, „Saltburn”, „Logan: Wolverine”, „Bodyguard Zawodowiec”,
„Jackie”, „Gra o tron” – serial, „Downton Abbey” - serial)
Gatunek: thriller/historyczny
Produkcja: USA 2025
Dystrybucja w Polsce: Monolith Films
Premiera kinowa 28 listopada