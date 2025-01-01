Russell Crowe jako Hermann Göring i Rami Malek jako jego psychiatra. „Norymberga” w kinach od 28 listopada

Akcja filmu rozgrywa się w 1945 roku, tuż po zakończeniu II wojny światowej. Międzynarodowy Trybunał Wojenny w Norymberdze ma osądzić nazistowskich zbrodniarzy. Wśród nich jest Hermann Göring (Russel Crowe), prawa ręka Hitlera. Na jego drodze staje amerykański psychiatra, Douglas M. Kelley (Rami Malek), który ma ocenić, czy więźniowie są zdrowi psychicznie i mogą stanąć przed sądem. Spotkanie tych dwóch mężczyzn przeradza się w niebezpieczną grę: fascynującą, intelektualną, ale i moralnie niepokojącą.

James Vanderbilt, znany m.in. ze scenariuszy do „Zodiaka” i „Spotlight”, po raz pierwszy tak głęboko zanurza się w psychologiczny portret zła. W oparciu o książkę Jacka El-Haia „Göring i psychiatra”, reżyser pokazuje, że granica między racjonalnym badaniem a fascynacją zbrodnią jest niezwykle cienka.

Russell Crowe jako Hermann Göring jest absolutnie hipnotyzujący. Jego Göring nie jest jednowymiarowym potworem. To charyzmatyczny, dowcipny i błyskotliwy manipulator. „Crowe oferuje jedną z najlepszych ról w swojej karierze. Jego Göring jest przerażający właśnie dlatego, że tak łatwo daje się lubić” - pisze JoBlo.com. Także „The Guardian” zwraca uwagę, że aktor „znajduje w swojej postaci groźną mieszankę uroku i wyrachowania”, a AwardsWatch określa jego występ jako „mistrzowsko zbalansowany między komizmem a chłodem psychopaty”. To kreacja, która przywraca Crowe’a do grona aktorów walczących o poważne nagrody i to zasłużenie.

Z kolei Rami Malek w roli Douglasa Kelleya tworzy kontrapunkt dla szaleńczej energii Göringa. Jego bohater to człowiek nauki, który z czasem zaczyna wątpić w własne przekonania. „Malek buduje postać z chirurgiczną precyzją” - zauważa AwardsWatch. „Z każdym kolejnym spotkaniem z Göringiem jego spojrzenie twardnieje, ale wewnętrzne pęknięcie staje się coraz bardziej widoczne”.

W relacji między nimi jest coś z klasycznego pojedynku dobra i zła, ale Vanderbilt odwraca schemat - zamiast demonizować, pokazuje niebezpieczeństwo fascynacji intelektem zbrodniarza.

W „Norymberdze” oglądamy też innych znakomitych aktorów: nominowanych do Oscara® Michaela Shannona (w roli prokuratora - Robert H. Jackson) czy Richarda E. Granta (jako brytyjskiego prawnika Davida Maxwella-Fyfe). Na ekranie pojawiają się również John Slattery, Colin Hanks i Leo Woodall, tworząc bogate tło procesu, który w historii kina wojennego pozostanie jednym z najbardziej symbolicznych.

Jest rok 1945. Cały świat żyje rozpoczynającym się w niemieckiej Norymberdze procesem nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Prokurator Robert H. Jackson, który jest głównym oskarżycielem z ramienia Stanów Zjednoczonych ma świadomość jak trudnego podjął się zadania. Wie, że główny oskarżony Hermann Göring jest człowiekiem nie tylko bezlitosnym, ale także błyskotliwie inteligentnym, więc uzyskanie jego obciążających zeznań to zadanie ekstremalnie trudne. Młody psychiatra Douglas Kelley otrzymuje więc misję zbliżenia się do Göringa, nawiązania z nim relacji i uzyskania od niego informacji, które będą miały kluczowy wpływ na wynik procesu. Kelley nie zdaje sobie w pełni sprawy jak trudnego podejmuje się zdania. Jego pacjent to cyniczny manipulator, a jednocześnie człowiek do szpiku kości zły i gotowy na wszystko, by chronić własną skórę.





Reżyseria:

James Vanderbilt („Niewygodna prawda")





Obsada:

- Russell Crowe („Gladiator” – OSCAR®, „Piękny umysł”, „Les Miserables: Nędznicy”, „Informator”, „Pan i władca: Na krańcu świata”, „Robin Hood”, „Dowód życia”, „Noe: Wybrany przez Boga”, „Na cały głos” - serial)

- Rami Malek („Bohemian Rhapsody” – OSCAR®, „Amator”, „Oppenheimer”, „Nie czas umierać”, „Papillon. Motylek”, „Mr. Robot” – serial, „Need for Speed”)

- Michael Shannon („Zwierzęta nocy”, „Droga do szczęścia, „Kształt wody”, „Bullet Train”, „Na noże”, „8 mila”, „Vanilla Sky”, „Pearl Harbor”)

- Leo Woodall („Bridget Jones: Szalejąc za facetem”, „Biały Lotos” – serial, „Jeden dzień” – serial)

- Richard E. Grant („Gosford Park", „Saltburn", „Logan: Wolverine", „Bodyguard Zawodowiec", „Jackie", „Gra o tron" – serial, „Downton Abbey" - serial)





Gatunek: thriller/historyczny

Produkcja: USA 2025

Dystrybucja w Polsce: Monolith Films

Premiera kinowa 28 listopada