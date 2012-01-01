Jennifer Lawrence i Robert Pattinson w najbardziej elektryzującym duecie roku. „Zgiń, kochanie” tylko w kinach od 12 grudnia

„Zgiń, kochanie” - sensacja tegorocznego Festiwalu w Cannes to przejmująca opowieść o macierzyństwie, miłości i pożądaniu, które potrafią być równie piękne, co niszczące. To również aktorski popis zdobywczyni Oscara® Jennifer Lawrence oraz bożyszcza kobiet, Roberta Pattinsona. Film jest ekranizacją głośnej powieści Ariany Harwicz.
Jennifer Lawrence jakiej jeszcze nie widzieliśmy
„Zgiń, kochanie” to przede wszystkim film Jennifer Lawrence. Aktorka, która w ostatnich latach coraz częściej angażuje się w projekty autorskie (m.in. poprzez swoją wytwórnię Excellent Cadaver), daje tu popis odwagi i emocjonalnej szczerości.
„To rola, dla której warto wrócić do kina” - napisał magazyn Time. „Lawrence jest wulkanem emocji, jednocześnie potrafi być piękna, przerażająca i zupełnie naga w swojej prawdzie”- dodaje The Guardian.
Na ekranie partneruje jej Robert Pattinson, który po raz kolejny udowadnia, że stawia na ambitne i nieoczywiste projekty. Ich duet jest hipnotyczny: pełen napięcia, namiętności i bólu.
Za kamerą - mistrzyni emocjonalnego kina
Reżyserką filmu jest Lynne Ramsay, autorka kultowego „Musimy porozmawiać o Kevinie” i „Nigdy cię tu nie było”. To twórczyni, która potrafi pokazać psychiczny rozpad z niezwykłą wrażliwością i estetyczną surowością.
Współautorkami scenariusza są Alice Birch („Normalni ludzie”, „Lady Macbeth”) i Enda Walsh („Once”), a za zdjęcia odpowiada Seamus McGarvey, operator, który współpracował z Joe Wrightem i Samem Mendesem. Muzykę napisał Jonny Greenwood z Radiohead, co nadaje filmowi niezwykły klimat.
W filmie oprócz Lawrence i Pattisona zagrali też Sissy Spacek, Nick Nolte czy LaKeith Stanfield.
Świetne recenzje i gorące reakcje
Na tegorocznym festiwalu w Cannes film zebrał owacje na stojąco. Deadline pisał o „brutalnym, ale pięknym portrecie kobiety na krawędzi”, a Next Best Picture uznał film za „jedno z najbardziej przejmujących doświadczeń filmowych roku”.
Na Rotten Tomatoes „Zgiń, kochanie” ma niemal 80% pozytywnych recenzji. Krytycy chwalą Ramsay za mistrzostwo w budowaniu nastroju i odwagę, z jaką pokazuje kobiecą samotność.
To film, o którym będzie się mówiło! Nie tylko dlatego, że gra w nim Jennifer Lawrence, ale dlatego, że dotyka spraw, o których kobiety często milczą.
„Zgiń, kochanie” trafi do polskich kin 12 grudnia 2025 roku. Dystrybutorem jest Monolith Films.
OPIS FILMU:
Grace (Jennifer Lawrence) i Jackson (Robert Pattinson) wprowadzają się do położonego na odludziu domu, by wkrótce powitać na świecie swoje pierwsze dziecko. Nowe życie okazuje się dużo trudniejsze niż oczekiwali. Spędzająca długie dni jedynie z dzieckiem, Grace zaczyna przejawiać coraz dziwniejsze zachowania. Niekontrolowane fale pożądania, irracjonalnego lęku czy nawet agresji, wprowadzają w życie rodzinne coraz większy chaos. W miarę, jak rzeczywistość Grace ustępuje miejsca dzikim fantazjom, staje się jasne, że dzieje się z nią coś bardzo niepokojącego.
Reżyseria:
Lynne Ramsay („Musimy porozmawiać o Kevinie”, „Nigdy cię tu nie było”, „Nazwij to snem”)
Obsada:
Jennifer Lawrence („Poradnik pozytywnego myślenia” – OSCAR®, „Do szpiku kości”, „Joy”, „Igrzyska śmierci”, „American Hustle”, „X-Men: Apocalypse”)
Robert Pattinson („Saga Zmierzch”, „Batman”, „Tenet”, „Mickey 17”, „Lighthouse”)
Sissy Spacek („Służące”, „Carrie”, „Za drzwiami sypialni”, „Córka górnika” – OSCAR®, „Prosta historia”, „JFK”, „Rzeka”, „Gentkeman z rewolwerem”)
Nick Nolte („Książę przypływów”, „Przylądek strachu”, „Cienka czerwona linia”, „Prywatne piekło”, „The Mandalorian” – serial, „Świat w ogniu”)
Gatunek: dramat
Produkcja: USA 2025