SKAŻENIE w kinach od 6 LUTEGO

Nominowany do Oscara Liam Neeson (seria „Uprowadzona”) i gwiazda „Stranger Things” - Joe Keery zmierzą się z nowym zagrożeniem, które czyha głęboko pod ziemią. Jest niewidzialne gołym okiem, mutuje z każdą chwilą… i właśnie zaczyna się rozmnażać na niespotykaną skalę.

Najnowszy film producenta “Zombieland” powstał w oparciu o bestsellerową książkę Davida Koeppa – autora scenariuszy do takich hitów jak: „Mission: Impossible”, „Jurassic Park”, „Indiana Jones i artefakt przeznaczenia”, „Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki” i „Spider-Man”. Obraz wyreżyserował nagrodzony BAFTA Johnny Campbell – twórca, który zdobywał swoje doświadczenie na planach przebojowych seriali: „Westworld”, „Doctor Who” i „Shameless”. Aktorską obsadę uzupełniają nominowana do Oscara Leslie Manville („The Crown”, „Back to Black”) oraz laureatka Oscara Vanessa Redgrave („Pokuta”) oraz znana fankom i fanom „Black Mirror” Georgina Cambell.

Udostępnij













