wydarzenia lokalnie

Białystok
Bydgoszcz-Toruń
Kielce
Kraków
Lublin
Łódź
Olsztyn
Opole
Poznań
Rzeszów
Szczecin
śląskie
Trójmiasto
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
aplikacja Matura google play app store
PRACA dla studentów
poleca:
studentnews
dla maturzysty
uczelnie
studia krótkiego cyklu
licencjackie
inżynierskie
jednolite
II stopnia
podyplomowe
edubaza
dla ósmoklasisty
angielski
Student NEWS
Studia
Języki
Praca
Kariera
Nauka
Hi-Tech
Zdrowie
Studentka
Po zajęciach
Podróże
Narty
Po zajęciach

Przegląd serwisów

Imprezy

Aktywnie

Sylwester
Film

PRZEPIS NA MORDERSTWO

Stylowy, pełen napięcia thriller, który wciąga widza w mroczny świat zemsty, chciwości i rodzinnych sekretów. W rolach głównych Glen Powell („Top Gun: Maverick”, „Tylko nie ty”), nominowana do Złotego Globu Margaret Qualley („Substancja”, „Biedne istoty”), wielokrotnie nominowany do Oscara Ed Harris („Truman Show”, „Córka”, serial „Westworld”) oraz nominowana do nagrody BAFTA Jessica Henwick („Glass Onion: Film z serii Na noże”).

Wydziedziczony przez swoją bajecznie bogatą rodzinę Becket Redfellow (Glen Powell) postanawia za wszelką cenę odzyskać należną mu fortunę. Na drodze do celu stoi jednak „tylko” jedna przeszkoda - musi po kolei wyeliminować siedmioro krewnych.
W bezwzględnej grze o pieniądze nie ma miejsca na skrupuły, a każdy krok Becketa wciąga go coraz głębiej w niebezpieczną spiralę intryg i manipulacji. Jego działania splatają się w morderczo zabawną opowieść, pełną nieprzewidywalnych zwrotów akcji, tworzących perfekcyjnie poprowadzoną rozgrywkę.

„Przepis na morderstwo” tylko w kinach od 27 lutego 2026!

    Udostępnij

  • Messenger
  • Messenger
  • whatsapp
  • e-mail
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Wykop
« powrót
Komentarze
Film - artykuły ostatnio dodane
Reklama - Wykorzystajmy wspólnie nasz potencjał! Kontakt Patronat Praca dla studentów f X
Polityka Prywatności