Jan Twardowski Ocalić wzruszenie Autobiografia poetycka

„Dzieląc
się z czytelnikiem utworem, człowiek dzieli się sobą samym” – pisał
ksiądz Twardowski. Jego twórczość poetycka naturalnie układała się zatem
w autobiograficzną kronikę całego życia.
Dom
rodzinny, studia filologiczne, przeżycia wojenne i udział w
konspiracji, seminarium, praca wikarego w wiejskiej parafii, lekcje
religii w szkole specjalnej, późna popularność i rola moralnego
autorytetu (o którą nie zabiegał) – wszystko to, przetworzone przez
niepospolity poetycki warsztat i wyobraźnię, znajduje swoje odbicie w
jego liryce.
W zbiorze wierszy znalazł się utwór *** (Choć jedną chwilę dzieciństwa) – nigdy wcześniej niepublikowany, odnaleziony po latach w skoroszycie z maszynopisami księdza Twardowskiego.
Utrwalone
w tym zbiorze miejsca, ludzie, zdarzenia, przeżycia, a także refleksje
na temat wiary i samego pisania składają się na obraz – jak ujęła to
Aleksandra Iwanowska, autorka wyboru – „życia wpisanego w wiersze”.