Jan Twardowski Ocalić wzruszenie Autobiografia poetycka

„Dzieląc się z czytelnikiem utworem, człowiek dzieli się sobą samym” – pisał ksiądz Twardowski. Jego twórczość poetycka naturalnie układała się zatem w autobiograficzną kronikę całego życia.

Dom rodzinny, studia filologiczne, przeżycia wojenne i udział w konspiracji, seminarium, praca wikarego w wiejskiej parafii, lekcje religii w szkole specjalnej, późna popularność i rola moralnego autorytetu (o którą nie zabiegał) – wszystko to, przetworzone przez niepospolity poetycki warsztat i wyobraźnię, znajduje swoje odbicie w jego liryce.

W zbiorze wierszy znalazł się utwór *** (Choć jedną chwilę dzieciństwa) – nigdy wcześniej niepublikowany, odnaleziony po latach w skoroszycie z maszynopisami księdza Twardowskiego.

Utrwalone w tym zbiorze miejsca, ludzie, zdarzenia, przeżycia, a także refleksje na temat wiary i samego pisania składają się na obraz – jak ujęła to Aleksandra Iwanowska, autorka wyboru – „życia wpisanego w wiersze”.