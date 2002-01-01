Strzelaniny, pościgi i samotny bohater. Statham wraca w „Samotniku”

W walentynkowy weekend w polskich kinach zadebiutuje „Samotnik”, najnowsza produkcja z udziałem Jasona Stathama, niekwestionowanego Króla Akcyjniaków. W filmie tym Statham wciela się w Michaela, byłego agenta sił specjalnych, który porzucił swoje dawne życie po odkryciu brutalnej prawdy o swojej misji. Od lat ukrywa się na odległej szkockiej wyspie, z dala od politycznych rozgrywek i brudnych tajemnic. Ale kiedy ratuje z tonącego morza małą dziewczynkę, jego „bezpieczna” przystań przestaje istnieć. Na nowo trafia na celownik tajnych służb, które kiedyś zrobiły z niego maszynę do zabijania. Teraz wrócili po to, by dokończyć to, co zaczęli. „Samotnik” to film, który idealnie podsumowuje dotychczasową karierę Stathama: jest surowy, intensywny i do bólu prawdziwy.

Przy tej okazji przypomnijmy 5 dotychczas najlepszych filmów akcji z Jasonem Stathamem, które idealnie pokazują, dlaczego widzowie na całym świecie tak uwielbiają produkcję z jego udziałem.

1. „Transporter” (2002)

Film, od którego wszystko się zaczęło. Frank Martin, kierowca do zadań specjalnych, stał się ikoną kina akcji, a Statham wszedł do pierwszej ligi hollywoodzkich twardzieli. Szybkie samochody, bezwzględne zasady i efektowne walki sprawiły, że „Transporter” do dziś uchodzi za klasyk gatunku.

2. „Adrenalina” (2006)

Jedna z najbardziej szalonych ról w karierze aktora. Tempo, brutalność i czarny humor na granicy absurdu. Statham pędzi przez miasto, walcząc z czasem i własnym organizmem, a widz nawet na chwilę nie może złapać oddechu.

3. „Mechanik” (2011)

Chłodny, precyzyjny i śmiertelnie skuteczny. Statham jako zawodowy zabójca pokazuje bardziej wyciszoną, ale niezwykle intensywną twarz kina akcji. To film, który udowadnia, że nie trzeba gęstych dialogów, by zbudować napięcie.

4. „Pszczelarz” (2024)

Jedna z najnowszych i najgłośniejszych ról aktora. Statham jako mściciel działający poza systemem ponownie trafia w gusta widzów. Bezkompromisowa akcja, brutalna sprawiedliwość i bohater, który nie pyta tylko działa.

5. „Jeden gniewny człowiek” (2021)

Jason Statham w jednej z najbardziej mrocznych ról w karierze. Cisza, spojrzenia i narastające napięcie zastępują szybkie one-linery. To kino akcji, które bardziej boli niż bawi.

„Samotnik” - o filmie

Michael wiedzie samotne życie na wyspie u wybrzeży Szkocji. Przed laty zerwał ze swoją przeszłością agenta sił specjalnych, gdy odkrył prawdziwe zamiary swoich zwierzchników. Wie doskonale, że na jego głowę wydany został wyrok. Gdy pewnego dnia ratuje tonącą w sztormowym morzu dziewczynkę, znów trafia na radar swoich wrogów. Jego schronienie przestało być bezpieczne, a on i jego niewinna podopieczna stają się celem wyszkolonych zabójców. Michael nie ma wyboru. Musi wrócić do wielkiego miasta, by ujawnić spisek na szczytach władzy, dopaść swoich prześladowców i bezlitośnie wymierzyć sprawiedliwość.

Reżyseria: Ric Roman Waugh („Greenland”, „Świat w ogniu”, „Kandahar”)

Obsada:

- Jason Statham („Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw”, „Transporter”, „Niezniszczalni”, „The Meg”, „Przekręt”, „Agentka”, „Jeden gniewny człowiek”, „Pszczelarz”)

- Bill Nighy („To właśnie miłość”, „Czas na miłość”, „Hotel Marigold”, „Omen: Początek”, „Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka”)

- Naomi Ackie („Mrugnij dwa razy”, „Czwartkowy Klub Zbrodni”, „Mickey 17”, „Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody”)

- Bodhi Rae Breathnach („Hamnet”, „Obserwowani” - serial)

Gatunek: akcja

Produkcja: USA / Wlk. Brytania 2026

Dystrybucja w Polsce: Monolith Films