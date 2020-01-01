Dźwięk Śmierci - w kinach od 20 lutego
Horror o prawdziwym starożytnym artefakcie! Aztecki gwizdek to rytualny przedmiot przywołujący śmierć. Ujawnia swoją niszczycielską moc, zapoczątkowując lawinę nadprzyrodzonych konsekwencji. Przez wieki funkcjonował w mitologii jako narzędzie strachu, wojny i obrzędów przejścia. Historia fatum wywołanego przeszywającym dźwiękiem śmierci tylko w kinach od 20 lutego!
Grupa młodych ludzi znajduje tajemniczy artefakt – starożytny aztecki
gwizdek nazywany „gwizdkiem śmierci”. Początkowo traktują go jak dziwną
ciekawostkę, nieświadomi, że kryje w sobie mroczną, a zarazem krwawą
historię. Wystarczy jeden gwizd, by ożywić przerażającą klątwę: każdy,
kto usłyszy ten dźwięk, wkrótce stanie twarzą w twarz ze swoją własną
śmiercią. To, co początkowo wyda się niewinną zabawą, szybko przerodzi
się w desperacką walkę o przetrwanie. Kolejne osoby giną w makabrycznych
okolicznościach, strach i napięcie rośnie, a granica między światem
żywych i umarłych staje się niemal niewidoczna. Bohaterowie muszą odkryć
tajemnicę pradawnego przedmiotu, zanim będzie za późno…