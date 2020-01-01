Dźwięk Śmierci - w kinach od 20 lutego

Horror o prawdziwym starożytnym artefakcie! Aztecki gwizdek to rytualny przedmiot przywołujący śmierć. Ujawnia swoją niszczycielską moc, zapoczątkowując lawinę nadprzyrodzonych konsekwencji. Przez wieki funkcjonował w mitologii jako narzędzie strachu, wojny i obrzędów przejścia. Historia fatum wywołanego przeszywającym dźwiękiem śmierci tylko w kinach od 20 lutego!

Grupa młodych ludzi znajduje tajemniczy artefakt – starożytny aztecki gwizdek nazywany „gwizdkiem śmierci”. Początkowo traktują go jak dziwną ciekawostkę, nieświadomi, że kryje w sobie mroczną, a zarazem krwawą historię. Wystarczy jeden gwizd, by ożywić przerażającą klątwę: każdy, kto usłyszy ten dźwięk, wkrótce stanie twarzą w twarz ze swoją własną śmiercią. To, co początkowo wyda się niewinną zabawą, szybko przerodzi się w desperacką walkę o przetrwanie. Kolejne osoby giną w makabrycznych okolicznościach, strach i napięcie rośnie, a granica między światem żywych i umarłych staje się niemal niewidoczna. Bohaterowie muszą odkryć tajemnicę pradawnego przedmiotu, zanim będzie za późno…

