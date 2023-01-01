Czesław Mozil rusza w trasę koncertową! 23 występy!

To jest świetny czas Czesława! Wygrał Festiwal Piosenki w Opolu utworem „Ławeczka” (razem z Michałem Zabłockim), jego singiel „Leń” promujący „Akademię Pana Kleksa 2” stał się prawdziwym hitem a niedawno otrzymał kolejnego Fryderyka za album Czesław Mozil & Grajkowie Przyszłości „Inwazja Nerdów vol. 1”.

Po krótkiej przerwie artysta wraca do koncertowania ze swoim solowym repertuarem. Obok piosenek znanych i lubianych pojawią się również piosenki premierowe (!) szykowane na kolejną płytę, nad którą pracuje.