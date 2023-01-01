wydarzenia lokalnie

Czesław Mozil rusza w trasę koncertową! 23 występy!

Czesław Mozil rusza w trasę koncertową

To jest świetny czas Czesława! Wygrał Festiwal Piosenki w Opolu utworem „Ławeczka” (razem z Michałem Zabłockim), jego singiel „Leń” promujący „Akademię Pana Kleksa 2” stał się prawdziwym hitem a niedawno otrzymał kolejnego Fryderyka za album Czesław Mozil & Grajkowie Przyszłości „Inwazja Nerdów vol. 1”.
Po krótkiej przerwie artysta wraca do koncertowania ze swoim solowym repertuarem. Obok piosenek znanych i lubianych pojawią się również piosenki premierowe (!) szykowane na kolejną płytę, nad którą pracuje.

  • 07.03 - Mikołów
  • 09.03 - Poznań
  • 10.03 - Wschowa
  • 11.03 - Wrocław - wyprzedany
  • 12.03 - Brzeg Dolny 2 x wyprzedany
  • 13.03 - Świeradów-Zdrój - 2 x wyprzedany
  • 18.03 - Biłgoraj
  • 19.03 - Rzeszów - wyprzedany
  • 20.03 - Wojkówka k. Krosna - wyprzedany
  • 09.04 - Łódź - wyprzedany
  • 10.04 - Racibórz
  • 11.04 - Miasteczko Śląskie
  • 12.04 - Bielsko-Biała
  • 17.04 - Brzesko
  • 18.04 - Duszniki Zdrój
  • 19.04 - Płońsk - wyprzedany
  • 26.04 - Białystok
  • 07.05 - Zielona Góra
  • 08.05 - Raszków
  • 09.05 - Zbąszyń
  • 10.05 - Opole

