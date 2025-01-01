wydarzenia lokalnie

Białystok
Bydgoszcz-Toruń
Kielce
Kraków
Lublin
Łódź
Olsztyn
Opole
Poznań
Rzeszów
Szczecin
śląskie
Trójmiasto
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
aplikacja Matura google play app store
PRACA dla studentów
poleca:
studentnews
dla maturzysty
uczelnie
studia krótkiego cyklu
licencjackie
inżynierskie
jednolite
II stopnia
podyplomowe
edubaza
dla ósmoklasisty
angielski
Student NEWS
Studia
Języki
Praca
Kariera
Nauka
Hi-Tech
Zdrowie
Studentka
Po zajęciach
Podróże
Narty
Po zajęciach

Przegląd serwisów

Imprezy

Aktywnie

Sylwester
Film

"Dobry chłopiec"



Dziewiętnastoletni Tommy (Anson Boon) lubi swoje beztroskie, pełne używek i lekkomyślnej przemocy życie. Pewnej nocy zostaje porwany przez nieznajomego, Chrisa (Stephen Graham). Budząc się w piwnicy położonego na uboczu domu, chłopak trafia w sam środek dysfunkcyjnej rodzinnej dynamiki. Chris i jego tajemnicza żona Kathryn (Andrea Riseborough) próbują uczynić z niego „dobrego chłopca” poprzez wymuszoną i specyficzną resocjalizację. Ta przewrotna opowieść o wolności i kontroli pokazuje, jak zmuszony do czytania książek i uczenia się manier Tommy, myśli tylko o jednym - jak stamtąd uciec.

W rolach głównych: Stephen Graham nagrodzony Złotym Globem za swoją poruszającą rolę w serialu „Dojrzewanie”, Andrea Riseborough („Birdman”), Anson Boon („1917”, „Strefa gangsterów”) oraz Monika Frajczyk („Zielona granica”). Za produkcję „Dobrego chłopca” odpowiadają nominowani do Oscara za film „IO” Ewa Piaskowska i Jerzy Skolimowski oraz uznany producent brytyjski, założyciel Recorded Picture Company, Jeremy Thomas („Ostatni cesarz”, „Sexy Beast”, „Tylko kochankowie przeżyją”). Autorem zdjęć jest Michał Dymek, mający na koncie nominowane do Oscara filmy „Dziewczyna z Igłą” Magnusa von Horna, „Prawdziwy ból” Jesse’ego Eisenberga oraz „IO” Jerzego Skolimowskiego. Scenariusz napisali debiutant Bartek Bartosik we współpracy z Naqqash Khalid.

Gatunek: thriller, dramat
Produkcja: Polska, Wielka Brytania 2025
Producenci: Jeremy Thomas („Ostatni cesarz”, „Sexy Beast”), Jerzy Skolimowski („IO”),Ewa Piaskowska („IO”)
Reżyseria: Jan Komasa („Miasto 44”, „Sala samobójców”, „Sala samobójców. Hejter”)
Scenariusz: Bartek Bartosik, Naqqash Khalid
Zdjęcia: Michał Dymek („IO”, „Dziewczyna z igłą”, „Prawdziwy ból”)
Obsada: Stephen Graham („Zakazane imperium”, „Przekręt”, serial „Dojrzewanie”), Anson Boon („1917”, serial „Strefa gangsterów”), Andrea Riseborough („Birdman”), Monika Frajczyk („Zielona granica”, serial „Aniela”)

    Udostępnij
  • Messenger
  • Messenger
  • whatsapp
  • e-mail
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Wykop
« powrót
Komentarze
Film - artykuły ostatnio dodane
Reklama - Wykorzystajmy wspólnie nasz potencjał! Kontakt Patronat Praca dla studentów f X
Polityka Prywatności