"Dobry chłopiec"

Dziewiętnastoletni Tommy (Anson Boon) lubi swoje beztroskie, pełne używek i lekkomyślnej przemocy życie. Pewnej nocy zostaje porwany przez nieznajomego, Chrisa (Stephen Graham). Budząc się w piwnicy położonego na uboczu domu, chłopak trafia w sam środek dysfunkcyjnej rodzinnej dynamiki. Chris i jego tajemnicza żona Kathryn (Andrea Riseborough) próbują uczynić z niego „dobrego chłopca” poprzez wymuszoną i specyficzną resocjalizację. Ta przewrotna opowieść o wolności i kontroli pokazuje, jak zmuszony do czytania książek i uczenia się manier Tommy, myśli tylko o jednym - jak stamtąd uciec.
W
rolach głównych: Stephen Graham nagrodzony Złotym Globem za swoją
poruszającą rolę w serialu „Dojrzewanie”, Andrea Riseborough
(„Birdman”), Anson Boon („1917”, „Strefa gangsterów”) oraz Monika
Frajczyk („Zielona granica”). Za produkcję „Dobrego chłopca” odpowiadają
nominowani do Oscara za film „IO” Ewa Piaskowska i Jerzy Skolimowski
oraz uznany producent brytyjski, założyciel Recorded Picture Company,
Jeremy Thomas („Ostatni cesarz”, „Sexy Beast”, „Tylko kochankowie
przeżyją”). Autorem zdjęć jest Michał Dymek, mający na koncie nominowane
do Oscara filmy „Dziewczyna z Igłą” Magnusa von Horna, „Prawdziwy ból”
Jesse’ego Eisenberga oraz „IO” Jerzego Skolimowskiego. Scenariusz
napisali debiutant Bartek Bartosik we współpracy z Naqqash Khalid.
Gatunek: thriller, dramat
Produkcja: Polska, Wielka Brytania 2025
Producenci: Jeremy Thomas („Ostatni cesarz”, „Sexy Beast”), Jerzy Skolimowski („IO”),Ewa Piaskowska („IO”)
Reżyseria: Jan Komasa („Miasto 44”, „Sala samobójców”, „Sala samobójców. Hejter”)
Scenariusz: Bartek Bartosik, Naqqash Khalid
Zdjęcia: Michał Dymek („IO”, „Dziewczyna z igłą”, „Prawdziwy ból”)
Obsada:
Stephen Graham („Zakazane imperium”, „Przekręt”, serial „Dojrzewanie”),
Anson Boon („1917”, serial „Strefa gangsterów”), Andrea Riseborough
(„Birdman”), Monika Frajczyk („Zielona granica”, serial „Aniela”)