Film

Jubileuszowy album FARBEN LEHRE - "40"

okładka 40FL

Dwupłytowy album zatytułowany „40” stanowi kompendium muzycznej wiedzy o zespole FARBEN LEHRE i podsumowuje cztery dekady jego działalności. Muzycy wyselekcjonowali na tę okazję 40 utworów, które uznają za najważniejsze i najbardziej reprezentatywne dla swojej dotychczasowej historii.

Zawartość wydawnictwa:

  • Większość materiału to oryginalne, lekko odświeżone wersje znanych piosenek.

  • Wyjątek stanowią dwa utwory – „Przebudzenie” oraz „Judasz” – które zostały nagrane całkowicie od nowa i mogą być traktowane jako absolutne premiery.

Choć formacja przez lata unikała płyt typu „The Best of...”, 40-lecie istnienia w pełni uzasadnia publikację tak wyjątkowego, okazjonalnego krążka, który stanowi klamrę dla ich dotychczasowego dorobku.

Plany wydawnicze na rok 2026

Album „40” odnosi się do przeszłości, jednak w tym jubileuszowym roku zespół zaplanował dla fanów kolejne fonograficzne niespodzianki:

  • Jesień: Premiera unikalnego w formie i treści albumu pt. „Retro”. Znajdą się na nim piosenki znacznie starsze od samej formacji, zaprezentowane w zupełnie nowych aranżacjach w stylu FARBEN LEHRE. W projekcie wezmą udział mocno zaskakujący goście.

Premiera: 06.03.2026 / Wydawca: Lou & Rocked Boys



FARBEN LEHRE / 2026:

Wojciech Wojda – śpiew, teksty

Konrad Wojda – gitara, śpiew

Filip Grodzicki – gitara basowa

Gerard Klawe – perkusja



FARBEN LEHRE – „40” (2CD)

CD1

CD2

  1. Farben Lehre

Na zdrowie

  1. Jutro

Kasyno

  1. Helikoptery

Kontrasty

  1. Achtung 2012

Pasja

  1. Zapamiętaj

Terrorystan

  1. Erato

Szwajcaria

  1. Samo życie

Zagadka

  1. 12 pytań

Kamienie

  1. Stacja Wolność

Akcja-Segregacja

  1. Szeregowiec

Oto Emigranci

  1. Przebudzenie

Femina

  1. Egoiści

Nierealne ogniska

  1. Mam w dupie

Diabeł

  1. Pogodna

Handel

  1. Kolory

Judasz

  1. Matura

Anioły i demony

  1. Spodnie z GS-u

Ali-Baba

  1. Ferajna

Corrida

  1. Osobista

Dobranoc

  1. Manifest

Rozkołysanka




  • Zima: Urodzinowy album „40” doczeka się wydania w formie trzypłytowego albumu winylowego.

Przesłanie dla fanów

Członkowie zespołu zaznaczają, że czterdzieści lat działalności minęło jak jeden dzień. Zapewniają, że przez cały ten czas grali na 100%, wkładając w twórczość maksimum energii oraz umiejętności i nigdy nie stosując półśrodków. Z podniesionym czołem oddają w ręce słuchaczy przygotowany materiał. Zespół życzy swoim fanom pozytywnych emocji podczas tej muzycznej, sentymentalnej podróży i liczy na rychłe spotkania na koncertowym szlaku.


