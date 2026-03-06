Jubileuszowy album FARBEN LEHRE - "40"

Dwupłytowy album zatytułowany „40” stanowi kompendium muzycznej wiedzy o zespole FARBEN LEHRE i podsumowuje cztery dekady jego działalności. Muzycy wyselekcjonowali na tę okazję 40 utworów, które uznają za najważniejsze i najbardziej reprezentatywne dla swojej dotychczasowej historii.

Zawartość wydawnictwa:

Większość materiału to oryginalne, lekko odświeżone wersje znanych piosenek.

Wyjątek stanowią dwa utwory – „Przebudzenie” oraz „Judasz” – które zostały nagrane całkowicie od nowa i mogą być traktowane jako absolutne premiery.

Choć formacja przez lata unikała płyt typu „The Best of...”, 40-lecie istnienia w pełni uzasadnia publikację tak wyjątkowego, okazjonalnego krążka, który stanowi klamrę dla ich dotychczasowego dorobku.

Plany wydawnicze na rok 2026

Album „40” odnosi się do przeszłości, jednak w tym jubileuszowym roku zespół zaplanował dla fanów kolejne fonograficzne niespodzianki:

Jesień: Premiera unikalnego w formie i treści albumu pt. „Retro”. Znajdą się na nim piosenki znacznie starsze od samej formacji, zaprezentowane w zupełnie nowych aranżacjach w stylu FARBEN LEHRE. W projekcie wezmą udział mocno zaskakujący goście.

Premiera: 06.03.2026 / Wydawca: Lou & Rocked Boys



FARBEN LEHRE / 2026 : Wojciech Wojda – śpiew, teksty Konrad Wojda – gitara, śpiew Filip Grodzicki – gitara basowa Gerard Klawe – perkusja



FARBEN LEHRE – „40” (2CD) CD1 CD2 Farben Lehre Na zdrowie Jutro Kasyno Helikoptery Kontrasty Achtung 2012 Pasja Zapamiętaj Terrorystan Erato Szwajcaria Samo życie Zagadka 12 pytań Kamienie Stacja Wolność Akcja-Segregacja Szeregowiec Oto Emigranci Przebudzenie Femina Egoiści Nierealne ogniska Mam w dupie Diabeł Pogodna Handel Kolory Judasz Matura Anioły i demony Spodnie z GS-u Ali-Baba Ferajna Corrida Osobista Dobranoc Manifest Rozkołysanka







Zima: Urodzinowy album „40” doczeka się wydania w formie trzypłytowego albumu winylowego.

Przesłanie dla fanów

Członkowie zespołu zaznaczają, że czterdzieści lat działalności minęło jak jeden dzień. Zapewniają, że przez cały ten czas grali na 100%, wkładając w twórczość maksimum energii oraz umiejętności i nigdy nie stosując półśrodków. Z podniesionym czołem oddają w ręce słuchaczy przygotowany materiał. Zespół życzy swoim fanom pozytywnych emocji podczas tej muzycznej, sentymentalnej podróży i liczy na rychłe spotkania na koncertowym szlaku.