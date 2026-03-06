Jubileuszowy album FARBEN LEHRE - "40"

Dwupłytowy album zatytułowany „40” stanowi kompendium muzycznej wiedzy o zespole FARBEN LEHRE i podsumowuje cztery dekady jego działalności. Muzycy wyselekcjonowali na tę okazję 40 utworów, które uznają za najważniejsze i najbardziej reprezentatywne dla swojej dotychczasowej historii.
Zawartość wydawnictwa:
Większość materiału to oryginalne, lekko odświeżone wersje znanych piosenek.
Wyjątek stanowią dwa utwory – „Przebudzenie” oraz „Judasz” – które zostały nagrane całkowicie od nowa i mogą być traktowane jako absolutne premiery.
Choć formacja przez lata unikała płyt typu „The Best of...”, 40-lecie istnienia w pełni uzasadnia publikację tak wyjątkowego, okazjonalnego krążka, który stanowi klamrę dla ich dotychczasowego dorobku.
Album „40” odnosi się do przeszłości, jednak w tym jubileuszowym roku zespół zaplanował dla fanów kolejne fonograficzne niespodzianki:
Jesień: Premiera unikalnego w formie i treści albumu pt. „Retro”. Znajdą się na nim piosenki znacznie starsze od samej formacji, zaprezentowane w zupełnie nowych aranżacjach w stylu FARBEN LEHRE. W projekcie wezmą udział mocno zaskakujący goście.
Premiera: 06.03.2026 / Wydawca: Lou & Rocked Boys
FARBEN LEHRE / 2026:
Wojciech Wojda – śpiew, teksty
Konrad Wojda – gitara, śpiew
Filip Grodzicki – gitara basowa
Gerard Klawe – perkusja
|
FARBEN LEHRE – „40” (2CD)
|
CD1
|
CD2
|
|
Na zdrowie
|
|
Kasyno
|
|
Kontrasty
|
|
Pasja
|
|
Terrorystan
|
|
Szwajcaria
|
|
Zagadka
|
|
Kamienie
|
|
Akcja-Segregacja
|
|
Oto Emigranci
|
|
Femina
|
|
Nierealne ogniska
|
|
Diabeł
|
|
Handel
|
|
Judasz
|
|
Anioły i demony
|
|
Ali-Baba
|
|
Corrida
|
|
Dobranoc
|
|
Rozkołysanka
Zima: Urodzinowy album „40” doczeka się wydania w formie trzypłytowego albumu winylowego.
Członkowie zespołu zaznaczają, że czterdzieści lat działalności minęło jak jeden dzień. Zapewniają, że przez cały ten czas grali na 100%, wkładając w twórczość maksimum energii oraz umiejętności i nigdy nie stosując półśrodków. Z podniesionym czołem oddają w ręce słuchaczy przygotowany materiał. Zespół życzy swoim fanom pozytywnych emocji podczas tej muzycznej, sentymentalnej podróży i liczy na rychłe spotkania na koncertowym szlaku.