Kubańscy artyści Pasión de Buena Vista ponownie w Polsce





Wyjątkowość Pasión de Buena Vista potwierdza także historia samych artystów. Wielu muzyków tworzących zespół współpracowało z legendarnym Buena Vista Social Club, uczestnicząc w projektach, które rozsławiły kubańską muzykę na całym świecie. Artyści dzielili scenę z takimi legendami jak Ibrahim Ferrer, Juan de Marcos, Compay Segundo czy Omara Portuondo.



Na scenie pojawiają się również znakomici tancerze związani z legendarnym kabaretem Tropicana w Hawanie – miejscem, które od ponad siedemdziesięciu lat zachwyca publiczność widowiskowymi rewiami i wyjątkową atmosferą. Ich sceniczne doświadczenie i wieloletnia obecność na kubańskiej scenie muzycznej nadają temu show autentyczny charakter.





Pasión de Buena Vista to show, w którym muzyka i taniec tworzą pełen emocji obraz kubańskiej kultury. Dynamiczne choreografie, charakterystyczne rytmy i charyzmatyczni artyści przenoszą publiczność w świat pełen kolorów, pasji i karaibskiej energii. Połączenie radości, nostalgii i autentycznych kubańskich brzmień sprawia, że każdy koncert staje się wyjątkowym doświadczeniem.



Już na początku 2027 roku Pasión de Buena Vista odwiedzi 9 miast w Polsce, ponownie wypełniając sale koncertowe kubańskimi rytmami, tańcem i atmosferą gorących karaibskich nocy.



Pasión de Buena Vista ponownie przyjeżdża do Polski! Po ostatnich entuzjastycznie przyjętych show i ogromnym zainteresowaniu publiczności kubańscy artyści wracają, by ponownie zabrać widzów w pełną rytmu podróż do świata gorących latynoskich rytmów. Od lat zachwycają publiczność na całym świecie, a ich występy doceniają również miłośnicy legendarnego „Buena Vista Social Club”, którego muzyczne dziedzictwo do dziś pozostaje symbolem kubańskiej tradycji i inspiracją dla kolejnych pokoleń artystów.To wieczór, który przenosi publiczność prosto do serca Kuby – na roztańczone ulice Hawany, pełne muzyki, kolorów i atmosfery karaibskich nocy. Kubańskie rytmy, charakterystyczne brzmienia i niepowtarzalny klimat sprawiają, że publiczność od pierwszych chwil zanurza się w gorącej atmosferze Kuby.