Niebo nad Normandią

Andrew Scott jako kapitan James Stagg. Brendan Fraser jako generał Dwight D. Eisenhower.

Trzymający w napięciu, oparty na prawdziwych, nieopowiedzianych dotąd, wydarzeniach film pokazujący jak jeden człowiek może wpłynąć na bieg historii. „Niebo nad Normandią” to opowieść o odpowiedzialności, samotności decyzji i o tym, że największe bitwy toczą się w naszym umyśle. W rolach głównych: mistrz złożonych ról, charyzmatyczny Andrew Scott („Dobrzy nieznajomi”), zdobywca Oscara Brendan Fraser („Wieloryb”), laureat nagrody Emmy oraz Złotego Globu Damian Lewis („Homeland”) oraz wszechstronna Kerry Condon („F1”). Za kamerą stanął Anthony Maras, reżyser przejmującego thrillera, opartego na faktach „Hotelu Mumbai”. „Niebo nad Normandią” tylko w kinach od 11 września.

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