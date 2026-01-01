GODZILLA MINUS ZERO w polskich kinach od 6 listopada

GODZILLA MINUS ZERO, jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów najbliższych miesięcy, trafi do polskich kin 6 listopada 2026 roku. Za nową odsłoną kultowej serii stoją twórcy GODZILLA MINUS ONE - filmu nagrodzonego Oscarem za najlepsze efekty specjalne podczas 96. ceremonii wręczenia Nagród Akademii. Podobnie jak przy poprzedniej części, za scenariusz, reżyserię oraz wizualny rozmach produkcji odpowiada Takashi Yamazaki.

Po ujawnieniu na początku roku tytułu filmu oraz jego oficjalnego logo, produkcja błyskawicznie wzbudziła ogromne zainteresowanie na całym świecie. Entuzjazm dodatkowo podsyciła premiera pierwszego teasera, który zgromadził już ponad 4,7 miliona wyświetleń w serwisie YouTube. O kinowym rozmachu produkcji świadczy również fakt, że Godzilla Minus Zero przejdzie do historii jako pierwszy japoński film realizowany z myślą o formacie IMAX.

Od swojego ekranowego debiutu w 1954 roku Godzilla niezmiennie fascynuje i zaskakuje widzów na całym świecie. Poprzednia odsłona, Godzilla Minus One, za której scenariusz, reżyserię oraz efekty specjalne odpowiadał Takashi Yamazaki – wizjoner współczesnego japońskiego kina – odniosła spektakularny sukces kasowy, osiągając ponad 116 milionów dolarów wpływów na całym świecie. Film ukazał się w roku 70-lecia Godzilli i był 30. japońską aktorską produkcją z udziałem legendarnego potwora. Godzilla Minus One stała się również tytułem przełomowym dla azjatyckiego kina, zapisując się w historii Nagród Akademii dzięki zwycięstwu w kategorii najlepsze efekty specjalne. Film zdobył ponad 50 prestiżowych wyróżnień w Japonii i na świecie, wywołując prawdziwy globalny fenomen Godzilli.

Akcja Godzilli Minus Zero przenosi widzów dwa lata po wydarzeniach z Godzilla Minus One. Świat próbuje utrzymać pokój wywalczony ogromnym kosztem, ale na horyzoncie pojawia się nowe niebezpieczeństwo, które w jednej chwili może zaburzyć pozorny spokój. Ton filmu oddaje najnowszy plakat z hasłem promującym: „Zbrodnia i kara dla ludzkości. Nie ma powrotu do tego, co było.” Towarzyszy mu niepokojący obraz Godzilli na tle burzowych chmur – zapowiedź grozy, rozpaczy i katastrofy, z którą Japonia będzie musiała zmierzyć się ponownie.

Trzydziestosekundowy teaser buduje atmosferę narastającego zagrożenia. Materiał sugeruje, że Godzilla może przetrwać atak nuklearny, przywołując ostrzeżenie przed przekroczeniem kolejnej moralnej granicy. Chwilę później obraz przechodzi w gwałtowną sekwencję bombardowania, a napięcie rośnie z każdą sekundą. Finał przynosi mocną scenę, w której monstrum wyłania się z oceanu, a następnie zmierza w stronę Statuy Wolności – zapowiadając katastrofę, której skala może wykroczyć daleko poza Japonię.

Do obsady Godzilli Minus Zero oficjalnie dołączył Min Tanaka – ceniony aktor, wybitny tancerz i jedna z ważnych postaci japońskiej sceny artystycznej. Ostatnio przyciągnął uwagę wyrazistą, pełną siły kreacją w kinowym przeboju Kokuho z 2025 roku, za którą otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora drugoplanowego podczas 49. edycji Japan Academy Film Prize. W nowej części wcieli się w Kanjiego Murakamiego, biologa naznaczonego głęboką traumą wojenną.

Potwierdzono także pełny skład aktorów znanych z poprzedniej produkcji. Hidetaka Yoshioka wystąpi jako Kenj Noda, który wcześniej walczył u boku głównego bohatera, Koichiego Shikishimy, granego przez Ryunosuke Kamikiego. W nowej odsłonie Noda, jako dyrektor Biura Zarządzania Katastrofami na Wielką Skalę, stanie do walki z kolejną niszczycielską siłą.

W obsadzie znaleźli się również: Yuki Yamada jako Shiro Mizushima, młody członek załogi Shinsei Maru, który walczył na pierwszej linii frontu oraz Kuranosuke Sasaki jako Seiji Akitsu, kapitan tej samej jednostki. Ponownie zobaczymy także Sakurę Ando jako Sumiko Otę, sąsiadkę Shikishimy prowadzącą obecnie sierociniec Kiyosumi-en oraz Mio Tanakę jako Tatsuo Hottę, byłego dowódcę okrętu wojennego Yukikaze.

Bohaterowie, którzy przetrwali poprzednie śmiertelne starcie u boku Shikishimy, będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami powrotu Godzilli.