„Buntownik” w kinach od 21 sierpnia

Gdy na ekranach kin pojawia się Jason Statham, widzowie mogą być pewni jednego: większość spektakularnych scen akcji wykonuje sam. Brytyjski gwiazdor, którego już wkrótce zobaczymy w thrillerze akcji „Buntownik”, od lat uchodzi za jednego z ostatnich hollywoodzkich twardzieli starej szkoły. Nie tylko gra bohaterów, którzy nie boją się ryzyka, ale też sam regularnie podejmuje je na planie filmowym.

Po latach pracy na granicy możliwości własnego organizmu Jason Statham stał się jednym z najgłośniejszych rzeczników środowiska kaskaderskiego w Hollywood. Aktor wielokrotnie apelował o większe docenienie osób odpowiedzialnych za najbardziej widowiskowe sceny akcji i popierał stworzenie osobnej kategorii Oscarów® dla kaskaderów.

Patrząc na jego filmografię, trudno się dziwić. Niewielu współczesnych gwiazdorów może pochwalić się historią, w której walka na lecącym helikopterze jest dopiero drugim najbardziej niebezpiecznym wydarzeniem w karierze. Już wkrótce przekonamy się, jakie kolejne ekstremalne wyzwania Statham przygotował dla siebie w filmie „Buntownik”. Jedno jest pewne - jeśli na ekranie zobaczymy spektakularny wyczyn, istnieje duża szansa, że wykonał go osobiście.

*wszystkie zdjęcia pochodzą z filmu „Buntownik”

O filmie:

Cole Reed ma za sobą lata służby w policyjnych siłach specjalnych. Dziś działa w sektorze prywatnym jako ochroniarz potężnego miliardera. Ceni sobie dobre pieniądze i przewidywalność nowej pracy. Jednak, gdy jego mocodawca zostanie brutalnie zamordowany, Cole będzie musiał znów stanąć do walki z potężnym wrogiem. Ścigając zabójców trafi na trop międzynarodowego spisku handlarzy ludźmi, który sięga najwyższych kręgów władzy. W poszukiwaniu sprawiedliwości trafia na pokład statku przewożącego setki uprowadzonych kobiet i dzieci. To co miało być zemstą, stanie się walką o życie niewinnych.

Reżyseria: Jean-Francois Richet („Przerwany lot”, „Władcy Paryża”, „Wróg publiczny numer jeden”)

Obsada:

- Jason Statham („Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw”, „Transporter”, „Niezniszczalni”, „The Meg”, „Przekręt”, „Pszczelarz”, „Jeden gniewny człowiek”)

- Annabelle Wallis („Mumia”, „Annabelle”, „X-Men: Pierwsza klasa”, „Peaky Blinders” - serial, „Wcielenie”, „Na cały głos” - serial, „Król Artur: Legenda miecza”)

- Adrian Lester („Pojutrze”, „Barwy kampanii”, „Sandman” - serial, „Doomsday”, „Euforia”, „Maria, królowa Szkotów”)

Tytuł oryginalny: Mutiny

Gatunek: akcja / thriller

Produkcja: USA 2026

Dystrybucja w Polsce: Monolith Films